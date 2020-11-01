Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir depremine ilişkin paylaştığı mesajında, "Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm" dedi.
Tutuklu bulunan Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:
"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."
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