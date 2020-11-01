Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı

01 Kasım 2020 Pazar, 18:53

Tutuklu bulunan Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."