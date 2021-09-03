Selanik-İzmir sergisi açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nin “Ah Kardeşim Selanik İzmir 1880-1912 Bölgesel Merkezler, Küresel Liman Kentleri” sergisi 9-11 Eylül tarihleri arasında İzmir’de yapılacak UCLG Kültür Zirvesi kapsamında yarın yeniden açılıyor.
Doğu Akdeniz’in bu iki önemli liman kentinin hem kendilerine özgü yönleriyle hem de karşılaştırmalı olarak ele alındığı sergide, Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan sürecin, bu kentlerin ve toplumların dokusunda yarattığı etkilerin izlerini bulmak mümkün. Sergi, “Akdeniz Kent Portreleri Projesi”ne dayanıyor. Bugün ‘kardeş’ olarak görülen bu iki kentin, geçmişteki ilişkilerine de bakma olanağı tanıyan sergi, 4-29 Eylül 2021 tarihlerinde EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Tarihi Portekiz Sinagogu’nda gezilebilir.
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