Selanik-İzmir sergisi açılıyor

03 Eylül 2021 Cuma, 13:08

Doğu Akdeniz’in bu iki önemli liman kentinin hem kendilerine özgü yönleriyle hem de karşılaştırmalı olarak ele alındığı sergide, Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan sürecin, bu kentlerin ve toplumların dokusunda yarattığı etkilerin izlerini bulmak mümkün. Sergi, “Akdeniz Kent Portreleri Projesi”ne dayanıyor. Bugün ‘kardeş’ olarak görülen bu iki kentin, geçmişteki ilişkilerine de bakma olanağı tanıyan sergi, 4-29 Eylül 2021 tarihlerinde EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi-Tarihi Portekiz Sinagogu’nda gezilebilir.