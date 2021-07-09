Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak açıklama: AKP'den 50 milletvekili...
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin AKP'den 50 milletvekili ile görüştüğünü söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'de canlı yayınlanan "Açıkça" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özdağ, AKP'den 50'ye yakın milletvekili ile "istişare içerisinde olduklarını" söyledi.
Sürecin son 6 ayda 'arttığını' dile getiren Özdağ, artan ekonomik sıkıntılar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla partiden kopuşun yaşandığını ifade etti. Öte yandan Özdağ kasım ayında erken seçim beklediğini de söyledi.
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