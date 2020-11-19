Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin babasının rahatsızlanması sonucu kanaldan acilen çıktığı, bu nedenle ana haberi Gülbin Tosun'un sunduğu öğrenildi.
Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılmasının ardından FOX TV'de ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli yerine dün akşam haberleri Gülbin Tosun sundu. Medyaradar'ın haberine göre, Tepeli yerine ana haberi sunan Gülbin Tosun, “Merak ediliyor. Tekrarlayalım. Selçuk Tepeli önemli bir mazereti nedeniyle bu akşam burada değil. Yarın yeniden ekranda olacak” dedi.
NEDEN YAYINA ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU
FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin babasının rahatsızlanması sonucu kanaldan acilen çıktığı öğrenildi.
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