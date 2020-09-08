Selçuk Üniversitesi'nde kadın akademisyene cinsel saldırı iddiası
Selçuk Üniversitesinde görevli akademisyen Ö.G.H, çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç'nin cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Üniversite cinsel saldırı şüphelisi profesörü de şikayet de bulunan kadını da görevden uzaklaştırdı.
Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) görevli bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç hakkındaki cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajli iddialarında bulunuldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, şikayette bulunan kadın akademisyenin de saldırı şüphelisinin de görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür." ifadesi kullanıldı.
Üniversitede görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olayın, savcılığa intikal ettiği, rektörlük tarafından da ivedi şekilde idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bahsi geçen kişilerin görevden uzaklaştırıldığı, hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.
Selçuk Üniversitesinde görevli akademisyen Ö.G.H, çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç'nin cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını belirterek, şikayetçi olmuştu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Selçuk Üniversitesi’nde görev yapan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında bir süre ilişki yaşandı. Ö.G.H. ayrılmak isteyince, H.S.Ç. tarafından tehdit, şantaj ve tecavüze maruz bırakıldığını iddia etti.
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