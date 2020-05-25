Üniversitede yine torpilli atama iddiası!

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:29

Üniversitelerin son günlerde personel alım şartları ve kişiye özel kadro ilanlarının açılması gündemden düşmüyor. Selçuk Üniversitesi’nde sağlık personelimi alımındaki istenilen şartların tek bir kişiyi işaret etmesi dikkat çekti.

Üniversite tarafından nisan ayında ilan edilen Fizyoterapist kadrosuna başvuracak adaylarda ilgili bölümde mezun olmak şartına ilave olarak, "Manuel terapi üst esktremite eğitimi, ileri düzey ortapedik manuel terapi eğitimi, pediatrik manuel terapi eğitimi, spastik çocuklarda siplitleme tekniği eğitimi ve yutkunma güçlüğü eğitimi almış olmak ve belgelendirmek" kriteri arandığı belirtildi.

53 KPSS PUANIYLA GÖREVE ATANDI

KPSS ön şartı olduğu için genelde 80 puan altı alan kimsenin başvuramadığı bölüme, Selçuk Üniversitesi'nde ilgili bölümünün aradığı özel kriterlere uyan tek kişi ise 53,631 KPSS puanıyla fizyoterapist olarak göreve atandı.





Sağlık Bakanlığı tarafından Fizyoterapi bölümüne yerleştirilen kişilerin KPSS Puan verileri ise şöyle;

2020/5 atama 88 ile 90 puan atası gerçekleşmiş.

2020/4 atama 89 ile 94 puan arası gerçekleşmiş.

SOSYAL MEDYADA #TORPİLVAR ETİKETİYLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Atama bekleyen binlerce sağlık personeli ise sosyal medyadan #torpilvar etiketi açarak bu atamaya tepki gösterdi.

53 puanla bir atamanın olabileceği sizin akıl ve mantığınızına yatıyor mu ? Bizimkine yatmadıda! Sipariş usulü atamalara alışmıştık ama böyle göze batanıda görmemiştik !#torpilvar

@sahinmu @RTErdogan @drfahrettinkoca @tcbestepe https://t.co/cc4iuiaykR — Mehmet Emin AYDIN (@fzteminaydin) May 23, 2020

Sizin içiniz rahat mı diye sorgulamıyoruz vijdansız ve emek hırsızı olduğunuz çok net ama bizim geleceğimize gölge düşürdünüz #torpilvar pic.twitter.com/MX2sP2U0aK — Gonca Karaca (@gokaracaa) May 23, 2020

Bu ülkede torpil olayları o kadar normalleştirildi ki hiç çekinmeden göstere göstere yapılır hale geldi. Ben atanmayı hiç düşünmedim ama gece gündüz kpss çalışıp 85- 90 puan alıpta atanamayan arkadaşların hakkına giriyorsunuz. Utanın! #torpilvar pic.twitter.com/xHntYNvHVb — Omurga Rot Balans (@spinerepair) May 23, 2020



