Üniversitede yine torpilli atama iddiası!

İşe alım ve akademik atamalarda sıklıkla dile getirilen torpil iddialarına bir yenisi daha eklendi. Selçuk Üniversitesi'nin açtığı Fizyoterapist kadrosuna KPSS'den 80 aranmasına rağmen, üniversitenin özel koşullarını sağladığı belirtilen ve 53.631 alan kişi atandı. Kadro açılmasını bekleyen pek çok kullanıcı tepki gösterdi ve "Torpil mi var?" sorusunu sordu.

Nagihan Yılkın
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:29

Üniversitelerin son günlerde personel alım şartları ve kişiye özel kadro ilanlarının açılması gündemden düşmüyor. Selçuk Üniversitesi’nde sağlık personelimi alımındaki istenilen şartların tek bir kişiyi işaret etmesi dikkat çekti.  

Üniversite tarafından nisan ayında ilan edilen Fizyoterapist kadrosuna başvuracak adaylarda ilgili bölümde mezun olmak şartına ilave olarak,  "Manuel terapi üst esktremite eğitimi, ileri düzey ortapedik manuel terapi eğitimi, pediatrik manuel terapi eğitimi, spastik çocuklarda siplitleme tekniği eğitimi ve yutkunma güçlüğü eğitimi almış olmak ve belgelendirmek" kriteri arandığı belirtildi.

53 KPSS PUANIYLA GÖREVE ATANDI

KPSS ön şartı olduğu için genelde 80 puan altı alan kimsenin başvuramadığı bölüme, Selçuk Üniversitesi'nde ilgili bölümünün aradığı özel kriterlere uyan tek kişi ise 53,631 KPSS puanıyla fizyoterapist olarak göreve atandı.  


Sağlık Bakanlığı tarafından Fizyoterapi bölümüne yerleştirilen kişilerin KPSS Puan verileri ise şöyle; 

2020/5 atama 88 ile 90 puan atası gerçekleşmiş.

2020/4 atama 89 ile 94 puan arası gerçekleşmiş.

SOSYAL MEDYADA  #TORPİLVAR ETİKETİYLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Atama bekleyen binlerce sağlık personeli ise sosyal medyadan #torpilvar etiketi açarak bu atamaya tepki gösterdi. 



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