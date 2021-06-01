Selçuk Yöntem, Londra merkezli akademide oyunculuk dersi verecek
Sanatçı Selçuk Yöntem, oyuncu olmak isteyenlere, Londra merkezli akademide çevrimiçi olarak ders verecek.
Usta oyuncu Selçuk Yöntem, merkezi Londra’da bulunan VenusArt Academy Tiyatro Bölümünde çevrimiçi ders verecek. Temel oyunculuk atölyesine çevrimiçi olarak herkes katılabilecek.
VenusArt Academy’nin kurucusu ve genel Koordinatörü Sonay Memoğlu, “İngiltere merkezli bir sanat akademisiyiz ancak bu tür atölye çalışmaları ve ders programlarıyla tüm dünyadan öğrencilerle buluşabiliyoruz. Selçuk Yöntem gibi çok değerli isimlerle bu atölye çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca bünyemizde bulunan değerli eğitmenlerle daha uzun soluklu eğitimler de veriyoruz” diye konuştu.
Memoğlu, 21 Haziran’da Selçuk Yöntem’in Temel Oyunculuk Atölyesi’ne katılmak isteyenlerin www.venusartacademy.com adresinden iletişime geçebileceklerini belirtti. Memoğlu ayrıca bünyelerinde tiyatro, sinema, seramik, heykel, dans, resim, grafik, işaret dili, diksiyon ve yabancı dil eğitimleri gibi eğitimleri çevrimiçi olarak da verdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: Londra Gündem
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