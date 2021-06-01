<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'kademeli normalleşme' takvimini duyurdu. 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarda müzisyenler yine görmezden gelindi. Sosyal medyada birçok sanatçı bu duruma tepki gösterdi.</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'kademeli normalleşme' takvimini duyurdu. 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarda müzisyenler yine görmezden gelindi. Sosyal medyada birçok sanatçı bu duruma tepki gösterdi.

<p>YouTube'da program yapan Cüneyt Özdemir'in yaptığı paylaşım tepkileri daha da artırdı.&nbsp;</p><p>Özdemir, Twitter'dan paylaştığı mesajında müzisyenlere "Sanatçı dostlarımız homurdanmak yerine buyrun yayına bağlanın ve derdinizi anlatın" dedi.</p>
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YouTube'da program yapan Cüneyt Özdemir'in yaptığı paylaşım tepkileri daha da artırdı. 

Özdemir, Twitter'dan paylaştığı mesajında müzisyenlere "Sanatçı dostlarımız homurdanmak yerine buyrun yayına bağlanın ve derdinizi anlatın" dedi.

<p>Aralarında Fırat Tanış, Behzat Uygur, Gökhan Özoğuz gibi isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı Özdemir'in Twitter'dan paylaştığı 'homurdanmayın' mesajına sosyal medyadan tepki gösterdi.&nbsp;</p><p><strong>İşte o tepkilerden bazıları:</strong></p>
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Aralarında Fırat Tanış, Behzat Uygur, Gökhan Özoğuz gibi isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı Özdemir'in Twitter'dan paylaştığı 'homurdanmayın' mesajına sosyal medyadan tepki gösterdi. 

İşte o tepkilerden bazıları:

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