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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'kademeli normalleşme' takvimini duyurdu. 1 Haziran sonrası açıklanan kararlarda müzisyenler yine görmezden gelindi. Sosyal medyada birçok sanatçı bu duruma tepki gösterdi.