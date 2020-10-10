Selçuki, geçen haftanın anketini Cumhuriyet’e açıkladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, olası bir seçimde Cumhur İttifakı’nın yüzde 43’ün altında oy alacağını belirtirken, İYİ Parti’nin oylarında ciddi artış olduğunu söyledi. CHP’nin oy oranının yüzde 18’e indiğini anlatan Selçuki, “CHP’den giden oy, sessiz kalmaları ile alakalı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, doğru bir strateji ile ittifakı bir arada tutmaya ve mümkün olduğunca diyalog kanallarını geliştirerek, muhalefet ittifakını genişletmek istiyor. Ancak bu politikanın kendi popülaritesine ve partisinin oy oranına bir maliyeti var. Kılıçdaroğlu resmin tamamına bakarak bu maliyete pek takılmıyor gibi gözüküyor” dedi.

Can Selçuki, ekim ayının ilk haftasında 1500 kişi ile gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Cumhuriyet’e açıkladı. Selçuki, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 35’inin AKP, yüzde 17.4’inin CHP, yüzde 13.7’sinin İYİ Parti, yüzde 9.9’unun HDP, yüzde 7.7’sinin de MHP yanıtını verdiğini söyledi. 2019 yerel seçimlerinin ardından iktidar ve muhalefet cephesindeki seçmen davranışlarında farklılıklar oluştuğunu belirten Can Selçuki, “İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana oy oranını ilk defa yüzde 13’ün üzerine taşıdı. CHP ise ilk kez yüzde 18’in altına indi. Bu durumun arkasında iki temel sebep var. İYİ Parti oy artışını öncelikle olarak AKP seçmeninden ve ikincil olarak da CHP seçmeninde sağlamış gözüküyor. İYİ Parti’nin iktidar bloku tarafından ‘yerli ve milli’ olarak tanımlanmasının ardından, Cumhur İttifakı seçmeni İYİ Parti’yi bir muhalefet partisi olarak değerlendirmiyor. Mevcut partisinden memnun olmayanların fikirlerinin İYİ Parti lehine değişmesinin önünde engel bulunmuyor” dedi.

EKONOMİK KRİZ ETKİSİ

Cumhur İttifakı’nın da yüzde 43’ün altında kaldığını kaydeden Selçuki, “Salgın nedeniyle evlere kapandığımız bahar aylarında yüzde 47-48 bandına çıkan oy oranı haziran ayından beri iniş eğiliminde. Bu gelişmedeki en büyük etken ekonomideki gidişat. Eylül ayına geldiğimizde geçen aylarda ekonomiyi biraz canlı tutan etkenlerin nefesinin yavaş yavaş kesildiğini görüyoruz. Sonuçlara bakacak olursak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en derinden hissedildiği ayın şu ana kadar eylül ayı olduğu görülüyor. Hayat pahalılığı ve işsizlik artık yaratılan diğer gündemlerin gölgesinde kalamayacak hale geldi. Dış politikadaki duruş, Ayasofya’nın ibadete açılması, doğalgaz keşfi gibi anlık yükselmelere sebep olan gelişmelerin gücü giderek azalıyor” ifadelerini kullandı. Katılımcılara, “Ekonomiyi hangi lider en iyi şekilde düzeltebilir” yönünde soru yöneltildiğini kaydeden Selçuki, “Bunu mayıs ayında da sormuştuk. Karşılaştırmalı sonuçlar gösteriyor ki Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40 seviyesinden yüzde 33’e düşmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çekirdek desteğinde net bir azalma gözüküyor” dedi.

Selçuki, ekonomiyi düzeltebilecek liderler arasında ise Akşener’in yüzde 4.6’dan yüzde 8.6’ya çıktığını, Babacan’ın ise 2.3’ten 8.9’a yükseldiğini söyledi.