Sele kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi

İzmir’de şiddetli yağış sonrası Pek çok ilçede su taşkınları yaşanırken, sel suları Aliağa’da park halindeki bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

(İHA)
30 Ocak 2021 Cumartesi, 19:15
Sele kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi
Abone Ol google-news

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken, Aliağa ve Ödemiş'te de su taşkınları yaşandı.

Ödemiş'te pek çok evi su basarken, sel suları Aliağa'da ise yürekleri ağıza getirdi. Aliağa ilçesi Yukarı Şehit Kemal Mahallesi’nde park halinde olan bir araç sel sularına kapıldı.

Sele teslim olan araç sürüklenerek su kanalına düştü. Araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Su kanalındaki araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken aracın kullanılmaz hale geldiği görüldü


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler