13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Halil Altındere’nin, Kapıdağlı Konstantin tarafından yapılan ünlü “Sultan 3. Selim’in Cülus Töreni” başlıklı tablosunu (1789) minyatür tarzında yeniden yorumladığı ve adını da “Sultanın Drone’lu Cülus Töreni” koyduğu işinde, sarayın avlusunda selfie çeken şehzadeler ve Fatih Sultan Mehmet’in portresini taşıyan bir drone dikkat çeken ilk ayrıntılar.

Bir diğer işinde de “Kanuni Sultan Süleyman’ın Cuma Namazına Gidişi”ni bir murakkaya çizen Altındere, padişahın konvoyunun tam arkasına bir TOMA koyarak yine bugüne direkt bir gönderme yapıyor kanımızca.

Altındere’ye bunu sorduğumuzda minyatürün aslen bir saray sanatı olduğunu ama sivilleştikten sonra dönüşüp zaman içinde yol aldığını söyledikten sonra “Buradaki amaç biraz da bugünden minyatürün nasıl göründüğü günümüzün koşulları içerisinde. Tabii sanatçılar da tek tek kendi ülkelerinin siyasal, toplumsal konularını işlerine yansıtıyorlar. Örneğin sultanlar namaza ya da törene giderken yanlarında bir sürü kişi oluyor, TOMA da bugünden bir imge olarak eşlik ediyor ona” diyor.

YAKICI MESELELER

Her biri minyatür sanatını kendince yorumlayan ve sonuçta minyatür odaklı ama farklı sanatsal yaklaşımların belirgin bir şekilde farklılaştırdığı işleri bir araya getiren “Minyatür 2.0” sergisi, izleyicileri günümüzün yakıcı meseleleriyle belki de yeni bir bakış açısıyla yüzleştireceği gibi, günümüz sanatçılarına da ilham verecek denli güçlü yaklaşımlar içeriyor.

Bu anlamda tam da Pera Müzesi’nin 3. katında devam eden ve Arnavutluk’un Enver Hoca dönemine ışık tutan bir diğer “politik” içerikli sergiyle (“Bir Rüyanın İnşası - Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik”) aynı sıralarda gezmek de ayrı bir şans kanımızca. “Minyatür 2.0 - Güncel Sanatta Minyatür” başlıklı sergi, 17 Ocak 2021’e kadar Pera Müzesi’nde gezilebilir. Elbette COVID-19 önlemleri geçerli olmak kaydıyla.

40’I AŞKIN ESER

Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın küratörlüğünde hazırlanan “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi, minyatür sanatına yeni bir bakış sunan eserleri bir araya getiriyor. Sergideki işler sömürgecilik, oryantalizm, ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, kimlik politikaları, ayrımcılık, toplumsal şiddet, zorunlu göç, temsiliyet gibi konuları sorunsallaştırarak yeniden ele alıyor. Sergide Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının 40’ı aşkın eseri yer alıyor.