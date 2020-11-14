Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını açıkladı

14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:10

Sosyal medya hesabından, Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını duyuran Selin Barlas, vücudundaki darp izlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kısa bir süreliğine instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" diye paylaşımda bulunan Selin Barlas, paylaşımları yaptığı Instagram profilini daha sonra tekrar kapattı.

Selin Barlas'ın paylaştığı fotoğraflar:

Gazeteci Mehmet Barlas'ın da yeğeni olan Selin Barlas'ın paylaşımının ardından, Cem Dizdar henüz bir açıklama yapmadı.