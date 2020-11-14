Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını açıkladı
Selin Barlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından, Cem Dizdar'ın şiddetine maruz kaldığını duyuran Selin Barlas, vücudundaki darp izlerinin fotoğraflarını paylaştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kısa bir süreliğine instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" diye paylaşımda bulunan Selin Barlas, paylaşımları yaptığı Instagram profilini daha sonra tekrar kapattı.
Kisa bir sureligine instagram hesabimi acik birakiyorum. Icinde gercek bir hikaye var... okuyun lutfen... #KadinaSiddeteHayir #sozelsiddet #psikolojiksiddet #fizikselsiddet https://t.co/5F7aQVH7KP— Selin M. Barlas (@selinbarlas) November 14, 2020
Selin Barlas'ın paylaştığı fotoğraflar:
Gazeteci Mehmet Barlas'ın da yeğeni olan Selin Barlas'ın paylaşımının ardından, Cem Dizdar henüz bir açıklama yapmadı.
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