Son dakika... Batı Karadeniz sele teslim: Kastamonu'nun 8 ilçesi sular altında

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:29

Kastamonu'da bugün saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı.

40 KİŞİ MAHSUR KALDI

Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

BOZKURT FELAKETİ YAŞIYOR

Yağışın etkili olduğu bir diğer ilçe Bozkurt'ta ise felaket görüntüleri kaydedilirken; İhlas Haber Ajansı'nın duyurduğu "HES kanalı patladı" iddiasına Kastamonu Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında iddia yalanlandı. Ajans, ilçede bir kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu.

Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi. Devrilen LPG tankerinin suda sürüklendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SU SEVİYESİ 2 METREYİ BULDU

Bozkurt'ta bağlı bazı mahalle aralarında su seviyesinin yüksekliği 2 metreyi buldu. Sel sularına kapılan kişinin ise yüzerek iş yerinin tabelasına tutunduğu görüldü. Bazı kişiler de bulundukları binaların çatısına çıktı. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.







BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ACI SÖZLER

NTV canlı yayınına katılan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, "İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yanık, can kaybı ile ilgili soruya "4 - 5 can kaybımız olduğu kesin" yanıtını verdi.

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İNEBOLU'DA KÖY SULAR ALTINDA

İnebolu'da da sel meydana geldi. İlçeye bağlı Özlüce köyünde Zarbana Çayı taştı. Köy sular altında kalırken, halk da evlerini terk etti. Bazı köylüler ise evlerinde mahsur kaldı. Araçlar, sel ile birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Elektrik ve telefon şebekesinin çekmediği köyde büyük hasar oluştu. Zarbana Çayı'nın kenarındaki diğer köylerde de aynı manzara oluştu.







MSB HELİKOPTER GÖNDERDİ

Milli Savunma Bakanlığı da sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopteri arama- kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

Öte yandan Cide, Daday, Küre ve Ağlı ilçelerinde de yağış nedeniyle sel meydana gelirken, cadde ve yolların göle döndüğü, büyük çapta hasar oluştuğu belirtildi.