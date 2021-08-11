CHP'li Özkan paylaştı: "Sinop'ta korkunç görüntüler..."
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sele ve heyelana teslim olan Sinop'tan dehşete düşüren bir görüntü paylaştı.
Karadeniz'de birçok il sel ve heyelana teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların süreceği ve sel, su taşkınları, heyelanlar ve şiddetli rüzgarlara karşı önlem alınılması konusunda uyardı.
CHP'li Tuncay Özkan şiddetli yağışların ardından sel, su taşkınları ve heyelanların etkisi altına giren Sinop'tan bir görüntü paylaştı.
Özkan'ın, "Sinop'ta korkunç görüntüler... Aklımız sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızda" notuyla paylaşılan videoda dehşete düşüren görüntüler yer aldı.
İşte o görüntüler:
Sinop'ta korkunç görüntüler... Aklımız sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızda... pic.twitter.com/XYH4f2LZDl— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 11, 2021
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