Selin yarattığı maddi kayıplar karşılanıyor

08 Şubat 2021 Pazartesi, 09:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Su baskınına uğradığı için zarar gören ev ve işyerleri tek tek tespit ediliyor.

Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvuru değerlendirildi. 948 hane ve işyeri için destek verilmesi kararlaştırıldı. Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Balçova, Buca, Menderes ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar doğrultusunda bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından selde zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, işyerleri için 2 bin-15 bin TL destek verilmesi yönündeki düzenleme teklifi yarın yapılacak belediye meclisinin de gündemine getirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da sel felaketinin etkilediği Menderes’te hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Balaban göletinin yanı sıra derelerin taşması sonucu tarım alanları ve seraları zarar gören, hayvanları telef olan Menderesli üreticilere nakit para ve fidan desteğinde bulunulacak.