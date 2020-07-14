‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şimdi de açık hava sinemasında
AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz Perşembe akşamı Büyükada’da başlıyor. Nostaljik sinemanın dokusuna uygun olarak Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda kurulacak açık hava sinemasının ilk gösteriminde “Selvi Boylum Al Yazmalım” var.
Adalar Belediyesi’nin organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan “Tosun Paşa”ya, “Sürü”ye, “Dövüş Kulübü”nden “Parazit”e iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak. 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, saat 20.30’da başlayacak. AçıkhavADA Sinema ayrıca, her gösterim öncesinde bir konuşmacıyı ağırlayacak.
CAHİT BERKAY’DAN KONSER
AçıkhavADA Sinema gösterimlerin ilki 16 Temmuz Perşembe akşamı 20.30’da, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı; müziği ve replikleriyle unutulmaz bir Atıf Yılmaz filmi olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile gerçekleşecek. Filmin müzisyeni Cahit Berkay ise gösterime sohbetiyle ve mini konseriyle renk katacak.
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