‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şimdi de açık hava sinemasında

14 Temmuz 2020 Salı, 12:45

Adalar Belediyesi’nin organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan “Tosun Paşa”ya, “Sürü”ye, “Dövüş Kulübü”nden “Parazit”e iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak. 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenecek film gösterimleri, saat 20.30’da başlayacak. AçıkhavADA Sinema ayrıca, her gösterim öncesinde bir konuşmacıyı ağırlayacak.

CAHİT BERKAY’DAN KONSER







AçıkhavADA Sinema gösterimlerin ilki 16 Temmuz Perşembe akşamı 20.30’da, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı; müziği ve replikleriyle unutulmaz bir Atıf Yılmaz filmi olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile gerçekleşecek. Filmin müzisyeni Cahit Berkay ise gösterime sohbetiyle ve mini konseriyle renk katacak.



