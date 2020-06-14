Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ile görüştü
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı telefonla aradı. Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’ı hedef alan cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı telefonla aradı. Sosyal medyada Başak Demirtaş’ı hedef alan cinsiyetçi ve hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, desteklerini iletti. Selvi Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.
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