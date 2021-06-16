Semercioğlu'ndan Kozluklu'ya: "Şimdi ben sana “….. tekisin” desem"

16 Haziran 2021 Çarşamba, 20:01

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasetçiler ve bürokratlardan sonra gazetecilerle ilgili iddialarda bulunmasının ardından Gazeteci Fuat Kozluklu'nun mafyayla ilişki içinde olmakla suçladığı Cengiz Semercioğlu arasındaki polemik sürüyor.

Eski Hürriyet Gazetesi yazarı Semercioğlu Kozluklu’dan özür dilemesini isteyerek “Yoksa ‘şerefsiz’ ilan edeceğim seni. Peker'in düğününe koşanlarla karıştırma beni” açıklamasında bulunmuştu.

Semercioğlu, kendisini suçlayan Kozluklu'ya sosyal medyadan yeni bir yanıt verdi. Semercioğlu, "Şimdi sen işleri karıştırmadan, 'mafyadan para alan gazeteciler' listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra 'hanutçu' meselesini samimiyetle konuşalım. Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım" dedi.

Semercioğlu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi ben sana “….. tekisin” desem sen itiraz edince de konuyu, “Sen de Malatya’ya yaptığın hanut seyahatleri anlat bakalım”a çevirsem “şerefsizlik” olmaz mı? Ben bunu yapmıyorum ama sen yaptığın için “şerefsizsin”…

Şimdi sen işleri karıştırmadan, “mafyadan para alan gazeteciler” listesinde adımı geçirdiğin için özür dile, gel sonra “hanutçu” meselesini samimiyetle konuşalım. Ben sana medyada hanutçuluğun listesini yapayım.

Ama bugün medyada peşine düşmemiz gereken çok daha önemli işler var; Gel birlikte “Siyaset-Bürokrasi-Medya-Mafya” çöplüğünü didikleyelim mesela… Gel, Veyis Ateş’in 10 milyon euroyu Ankara’da kimin için istediğini sorgulayalım…

Gel mafyayla yıllarca kucak kucağa olan gazetecileri, siyaset eliyle palazlatılan yazarları konuşalım. S.Baran Korkmaz’ın maaşa bağladığı 12 gazetecinin kim olduğunu bulalım. Yer misin, yemez misin? Dikkat et ama o 12 gazeteci içinden yandaş arkadaşların çıkmasın."