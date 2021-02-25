Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı: Pişman değilim
Manisa'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Yalçın K. (43), olaydan 2 gün sonra Kula'da yakalandı. Yalçın K., emniyetten çıkartılırken gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, Semiha Peker'in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını, pişman olmadığı cevabını verdi.
Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi.
KULA'DA YAKALANDI
Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde barınmak için yer aradığı tespit edilen Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık raporu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Kula Devlet Hastanesi'ne götürülen Yalçın K., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, eski sevgilisi Semiha Peker'in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını öne sürerek pişman olmadığı cevabını verdi. Yalçın K.'nın, Kula'daki işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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