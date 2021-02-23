Semra'nın ölmeden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı: 'Ya adam kadını atacak ya da kadın adamı atacak'
Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal ile birlikte gittikleri tatilde kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ın olaydan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Eşini kayalıklardan attığı iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal’ın Semra Aysal’ı zorla götürdüğünü düşünen bir turist tarafından çekilen görüntülerde, "Ya bu adam kadını atacak ya da kadın adamı atacak" dediği duyuldu.
2018 yılı haziran ayında tatil için önce İzmir’e ardından ise Muğla’ya giden 7 aylık hamile Semra Aysal ve eşi Hakan Aysal, tatillerinin son gününde Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi’ne gitti. Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ölümünü şüpheli bulan aile, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı.
Hakkında dava açılan Aysal, 11 Şubat’ta yargılanmaya başlandı. Davanın ilk duruşmasında ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla yargılanan Hakan Aysal, suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.
ÖLMEDEN HEMEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Semra Aysal’ın hayatını kaybettiği kayalık alana eşi Hakan Aysal ile birlikte giderken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Aynı tarihte eşi ve çocuklarıyla bölgeye giden bir ailenin çifti gördüğü, hamile Semra Aysal’ın eşi tarafından zorla götürüldüğünü düşünerek o anları cep telefonuyla kaydettiği ve kayıt sırasında da, "Ya adam kadını atacak ya da kadın adamı atacak" dediği duyuldu. Cep telefonuyla çekim yapan kişinin görüntüleri bilgisayara atarak sakladığı, olayla ilgili ağabey Naim Yolcu’yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak teslim ettiği öğrenildi.
'BİLGİSİ OLANLAR BİZE ULAŞSIN'
Hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, "Bu olay basına yansıdıktan sonra birçok insan sosyal medya platformlarından yorumlar yazıyor. Olay anında orada olan da varmış. Aralarından bize tanıklık etmek için ulaşanlar oldu, sağ olsunlar. Bilgileri de paylaştılar bizimle. Olayı gören başka kişiler de varmış. İsmimiz ve soy ismimiz belli. Bize ulaşırlarsa memnun oluruz" dedi.
'SİGORTA ÖDEME YAPMADI'
Katil zanlısı Hakan Aysal’ın eşinin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra çeşitli tatillere çıktığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden Naim Yolcu, "Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bir ödeme yapılmadığı tarafımıza bildirildi. Daha önceden çekilen 119 bin TL ana paranın ferdi kaza sigorta parasını kendisi yatırmadı. O paralarla da geçen gün haberlerde gördüğümüze göre bayağı gezmiş. 2,5 yıldır sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Biz yine adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.
CENAZEDEN 2 GÜN SONRA BAŞVURU YAPMIŞ
Hakan Aysal’ın cenazeden 2 gün sonra veraset ilanı çıkartmak için mahkemeye başvurduğunu ve bu başvuruda tek varisin kendisi olduğunu belirttiğini söyleyen aile avukatı Mehmet Kerem Özgen, "Geçtiğimiz haftalarda ilk duruşma yapıldı. İddianamenin kabulüyle beraber Hakan Aysal’ın ifadeleri alındı. Şu anda toplanması gereken birçok delil var. Mahkeme bu delilleri toplamaya çalışıyor. Yargılamanın başlamasıyla beraber Hakan Aysal’la alakalı birçok araştırma yapıldı ve birkaç önemli delile ulaşıldı. Bunlardan bir tanesi de Semra Aysal’ın vefatının hemen ardından, yaklaşık 2 gün sonra Hakan Aysal’ın veraset ilanını çıkarmak üzere mahkemeye başvurduğuna dair delillere ulaştık" dedi.
Özgen, şöyle devam etti: "Yine bu delilde mahkemeye hitaben yazdığı dilekçede tek mirasçının kendisi olduğunu iddia ediyor. Tabi ki hukuken böyle bir şey mümkün değil. Ancak kendi planları içerisinde bunu düşündüğü için dilekçeyi de böyle yazmış. Hemen 2 gün sonra mahkemeye başvurmuş. Yine çok kısa bir süre içerisinde de ferdi kaza sigortasının kendisine ödenebilmesi için başvurduğunu öğrendik ve bu da mahkeme tarafından araştırılan bir husus."
'TÜM TÜRKİYE'Yİ GEZMİŞ'
Hakan Aysal’ın acı olayın 1 ay sonrasında tatile çıktığı ve birçok yeri gezdiğini tespit ettiklerini ifade eden Avukat Özgen, şöyle konuştu:
"Bu olayın basına yansımasıyla beraber Hakan Aysal’la ilgili hem araştırma sonucu hem de sosyal medya üzerinden tarafımıza birçok bilgi akışı sağlandı. Bunlardan bir tanesi eşinin vefatından yaklaşık 1 ay sonrasında Hakan Aysal’ın kendi normal düzenine dönmüş olarak hayatına devam etmesiydi. Bu aşamadan sonra birçok tatile çıkmış. Neredeyse tüm Türkiye’yi gezmiş. Hem 7 aylık hamile olan eşi ve çocuğu ölmüş bir kişiden 1 ay içerisinde bu kadar rahat bir şekilde normal düzenine dönmüş olması tabi ki bizde bir şüphe uyandırıyor."
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