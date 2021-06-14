Semt77 Yalovaspor ile Samsunspor'un TBL play-off final serisinde karşı karşıya geliyor
TBL play-off final serisinde Semt77 Yalovaspor ile Samsunspor karşılaşacak, kazanan ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı. Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.
Final serisinde ilk maçı Samsun temsilcisi, ikinci karşılaşmayı Yalova ekibi kazandı. Üçüncü müsabakada üstünlük sağlayan Samsunspor, 4. maç öncesi seride 2-1 önde bulunuyor.
Üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak Semt77 Yalovaspor-Samsunspor müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.
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