18 Mart 2021 Perşembe, 16:16

Şırnak'ta 2016 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin 6 yaşındaki kızı Mirayşah, okuma - yazma öğrenmesinin ardından ilk mektubunu babasına yazdı.

Mektubunda şehit olan babasına sevgisini ve özlemini anlatan Mirayşah, "Ben okuma yazmayı öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım" diye yazdı.

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2016 yılında şehit düşen Gökçe, Çorum'da toprağa verildiğinde kızı Mirayşah henüz 1 yaşındaydı. 6 yaşına gelen ve okuma yazmayı öğrenen Mirayşah, ilk mektubunu babasına yazdı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum'da şehitlik ziyaret edildi, dualar okundu.

Mirayşah, yazdığı mektubu, babasının mezar taşına yapıştırdı. Babasını çok sevdiğini ve okuma yazmayı öğrenir öğrenmez ilk olarak babasına duygularını mektupla anlatmak istediğini söyledi.

"...KIZIN MİRAYŞAH"

Mirayşah, babasına yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Canım Babam, seni çok seviyorum babam. Ben okuma yazmayı öğrendim. Ben 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duyuyorum çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım, sana söz veriyorum senin gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte ben de adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım. Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de ben de seni çok seviyoruz. Kızın Mirayşah.”