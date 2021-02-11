Senaryo yazarlarından Boğaziçi öğrencilerine destek: 'Aşağı değil ufka bakan gençlerin yanındayız'

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'ne, 123 senaryo yazarından destek açıklaması geldi.

"Aşağı değil ufka bakan gençlerin yanındayız" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz senaryo yazarları, Boğaziçi Üniversitesinde son rektör ataması sonrasında yaşanan olayları üzüntüyle izlemekteyiz. Üniversitelerin bilim üretebilmesi için, tüm bileşenlerin etkin katıldığı şeffaf yönetim biçimlerine ihtiyacı vardır. Bu bilinçle hareket eden Boğaziçili öğrenciler ve öğretim görevlileri dışarıdan atanan Rektör Melih Bulu’yu istemediklerini açık bir şekilde dile getirdiler. "

'HAKLI TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

"Bizler, Boğaziçili öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu haklı taleplerini destekliyoruz. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve onlara destek olan gençlerin; demokratik bir üniversite arayışının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTi+ bireyler başta olmak üzere tüm kimlikleri ötekileştiren nefret dilini ve sudan sebeplerle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyor, gerçekleştirilen hukuksuzluğun karşısında yer alıyoruz. "

'AŞAĞI BAKMIYORUZ'

"Hukuksuzluğun, inatla sürdürülmesinden bir an önce vazgeçilmesini, Boğaziçi Üniversitesindeki son rektör atamasının geri çekilmesini, iradelerine sahip çıkan, görüş ve taleplerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan ve tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Dayanışma ruhunu kaybetmeden, insanca yaşamak için;

Aşağıya bakmıyoruz"

Metinde imzası yer alan yazarların tamamı şöyle:

Alev Toprakoglu Uzma

Ali Can Yaraş

Ali Demir

Ali Demirel

Ali Dündar

Ali Ercivan

Atasay Koç

Atay Sözer

Ayhan Sonyürek

Ayşe Bengi

Ayşen Günsu Teker

Baran Güler

Baran Yıldırım

Barış Erdoğan

Berfu Ergenekon

Berrin Tekdemir

Bilal Babaoğlu

Birol Elginöz

Burak Acar

Can Gül

Cenk Boğatur

Ceren Ertöz

Coşku Kılıç

Deniz Büyükkırlı

Deniz Dargı

Damla Güçer

Deniz Güney İşintek

Deniz Yılmaz

Didem Ayberkin

Dilek İyigün

Dursaliye Şahan

Duygu Ertekin

Emrah Dönmez

Emine Atlı

Emine Dursun

Emine Koçak

Erdal Bektaş

Erdem Açıkgöz

Eren Azak

Esma Barış

Eylem Canpolat

Eylül İdiman

Faruk Emre Özünlü

Faruk Karaçay

Fatih Solmaz

Fatoş Ünsal

Feraye Şahin

Fırat Gürsoy

Fikret Bekler

Funda Alp

Gani Müjde

Gökhan Horzum

Gül Abus Semerci

Gül Gürsoy

Gülbike Sonay Üte

Gülçin İçöz

Gülseren Aydın

Gülsüm Öz

Hazar Kozice

Hülya Koper

Hülya Şahin

Hüseyin Yaman

İlker Barış

İlker Arslan

Kasım Uçkan

Kerim Ceylan

Korhan Günay

Kurtuluş Balekoğlu

Macit Koper

Mehmet Cem Görgeç

Meriç Demiray

Meriç Özen

Meryem Gültabak

Mihriban Çumralı

Murat Özdemir

Mustafa Kenan Aybastı

Müge Şeviker

Nalan Merter Savaş

Neslihan Eyüpoğlu Schmidt

Nesrin Zamur

Neşe Cehiz

Nur Araboğa

Nur Özlem Elginöz

Nil Güleç Ünsal

Nuran Evren Şit

Nurcan Usta

Okşan Tavaslıoğlu

Onur Ünlü

Orçun Benli

Oya Yüce

Ömer Pınar

Özge Aras

Özge Efendioğlu

Özgür Ağaoğlu

Özlem Yılmaz

Pınar Aksakallı

Pınar Uysal

Ramazan Demirli

Rıza Kıraç

Savaş Saylan

Selçuk Akman

Selin Tunç

Selin Yaltaal

Sema Tensi

Sevgi Saygı

Soysal Demir

Şafak Güçlü

Şahika Çakırca

Şükrü Üçpınar

Taylan Işıklar

Tuna Görgün

Volkan Girgin

Volkan Sümbül

Yekta Torun

Yelda Açıkgöz

Yelda Eroğlu

Yeşim Çıtak

Yıldız Bayazıt

Zehra Çelenk

Zeliha Doğan

Zeynep Küçükerciyes

Zeynep Şirin Yalgın

Zeynep Yılmaz