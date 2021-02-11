Senaryo yazarlarından Boğaziçi öğrencilerine destek: 'Aşağı değil ufka bakan gençlerin yanındayız'
Senaryo yazarları Boğaziçi protestolarına destek verdikleri ve öğrencilerin yanında olduklarını açıkladıkları bir metin yayımladı. Metinde "Aşağı değil ufka bakan gençlerin yanındayız" ifadeleri kullanıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'ne, 123 senaryo yazarından destek açıklaması geldi.
"Aşağı değil ufka bakan gençlerin yanındayız" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Biz senaryo yazarları, Boğaziçi Üniversitesinde son rektör ataması sonrasında yaşanan olayları üzüntüyle izlemekteyiz. Üniversitelerin bilim üretebilmesi için, tüm bileşenlerin etkin katıldığı şeffaf yönetim biçimlerine ihtiyacı vardır. Bu bilinçle hareket eden Boğaziçili öğrenciler ve öğretim görevlileri dışarıdan atanan Rektör Melih Bulu’yu istemediklerini açık bir şekilde dile getirdiler. "
'HAKLI TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUZ'
"Bizler, Boğaziçili öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu haklı taleplerini destekliyoruz. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve onlara destek olan gençlerin; demokratik bir üniversite arayışının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTi+ bireyler başta olmak üzere tüm kimlikleri ötekileştiren nefret dilini ve sudan sebeplerle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyor, gerçekleştirilen hukuksuzluğun karşısında yer alıyoruz. "
'AŞAĞI BAKMIYORUZ'
"Hukuksuzluğun, inatla sürdürülmesinden bir an önce vazgeçilmesini, Boğaziçi Üniversitesindeki son rektör atamasının geri çekilmesini, iradelerine sahip çıkan, görüş ve taleplerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan ve tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Dayanışma ruhunu kaybetmeden, insanca yaşamak için;
Aşağıya bakmıyoruz"
Metinde imzası yer alan yazarların tamamı şöyle:
Alev Toprakoglu Uzma
Ali Can Yaraş
Ali Demir
Ali Demirel
Ali Dündar
Ali Ercivan
Atasay Koç
Atay Sözer
Ayhan Sonyürek
Ayşe Bengi
Ayşen Günsu Teker
Baran Güler
Baran Yıldırım
Barış Erdoğan
Berfu Ergenekon
Berrin Tekdemir
Bilal Babaoğlu
Birol Elginöz
Burak Acar
Can Gül
Cenk Boğatur
Ceren Ertöz
Coşku Kılıç
Deniz Büyükkırlı
Deniz Dargı
Damla Güçer
Deniz Güney İşintek
Deniz Yılmaz
Didem Ayberkin
Dilek İyigün
Dursaliye Şahan
Duygu Ertekin
Emrah Dönmez
Emine Atlı
Emine Dursun
Emine Koçak
Erdal Bektaş
Erdem Açıkgöz
Eren Azak
Esma Barış
Eylem Canpolat
Eylül İdiman
Faruk Emre Özünlü
Faruk Karaçay
Fatih Solmaz
Fatoş Ünsal
Feraye Şahin
Fırat Gürsoy
Fikret Bekler
Funda Alp
Gani Müjde
Gökhan Horzum
Gül Abus Semerci
Gül Gürsoy
Gülbike Sonay Üte
Gülçin İçöz
Gülseren Aydın
Gülsüm Öz
Hazar Kozice
Hülya Koper
Hülya Şahin
Hüseyin Yaman
İlker Barış
İlker Arslan
Kasım Uçkan
Kerim Ceylan
Korhan Günay
Kurtuluş Balekoğlu
Macit Koper
Mehmet Cem Görgeç
Meriç Demiray
Meriç Özen
Meryem Gültabak
Mihriban Çumralı
Murat Özdemir
Mustafa Kenan Aybastı
Müge Şeviker
Nalan Merter Savaş
Neslihan Eyüpoğlu Schmidt
Nesrin Zamur
Neşe Cehiz
Nur Araboğa
Nur Özlem Elginöz
Nil Güleç Ünsal
Nuran Evren Şit
Nurcan Usta
Okşan Tavaslıoğlu
Onur Ünlü
Orçun Benli
Oya Yüce
Ömer Pınar
Özge Aras
Özge Efendioğlu
Özgür Ağaoğlu
Özlem Yılmaz
Pınar Aksakallı
Pınar Uysal
Ramazan Demirli
Rıza Kıraç
Savaş Saylan
Selçuk Akman
Selin Tunç
Selin Yaltaal
Sema Tensi
Sevgi Saygı
Soysal Demir
Şafak Güçlü
Şahika Çakırca
Şükrü Üçpınar
Taylan Işıklar
Tuna Görgün
Volkan Girgin
Volkan Sümbül
Yekta Torun
Yelda Açıkgöz
Yelda Eroğlu
Yeşim Çıtak
Yıldız Bayazıt
Zehra Çelenk
Zeliha Doğan
Zeynep Küçükerciyes
Zeynep Şirin Yalgın
Zeynep Yılmaz
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