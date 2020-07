Senaryo yazarlarından sansür karşıtı açıklama: ‘En kötü senaryo bile sansürden daha dürüsttür’

30 Temmuz 2020 Perşembe, 12:43

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Homur Mizah ve Karikatür Grubu, Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği, Reji Asistanları Platformu, Sanat Yönetmenleri Derneği, SENARİSTBİR, Sinema Emekçileri Sendikası, Sinema TV Sendikası, Sinema Yazarları Derneği, Türk Sinema Vakfı ve Yönetmenler Birliği Platformu gibi örgüt ve derneklerin de destek verdiği açıklama şöyle:

"Sansür, uygarlık tarihinin her döneminde, her alanda var olmuştur. Ancak tarihte hiçbir sansür ebediyen başarılı olamamış ve nihayetinde sansür ve sansürü koyanlar hep mağlup olmuşlardır.

M.Ö. 250 yılında Konfüçyüs’un tüm eserleri Çin hanedanı tarafından yasaklanmıştır.



William Shakespeare'in birçok oyunu sarayın “eğlenceci başı” tarafından sansürlenmiştir.



Konfüçyüs ve William Shakespeare halen dimdik ayaktadır ama sansürcülerin ismini kimse bilmez. Sansür, istisnasız her daim mağlup olmuştur.



Ülkemizde de benzer biçimde mağlup olan sansür girişimleri yaşanmıştır.



Bunların bazıları;



1934 ve 1936 yılları arasında batılılaşma amacıyla radyolarda Türk müziğinin çalınması yasaklanmıştır.



Sansür kurulu tarafından 1949 yılında “Vurun Kahpeye” filmi yasaklanmıştır.



"Ver Elini İstanbul” filminde iki kadının öpüştüğü sahne, 1962 yılında sansür kurulu tarafından kesilmiştir.



"Yorgun Savaşçı” filminin tüm kopyaları Türk toplum yapısına uymadığı gerekçesiyle Kenan Evren tarafından yaktırılmıştır.



Bülent Ersoy transseksüel kimliği; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur ise arabeskçi kimlikleri nedeniyle TRT'de yasaklanmıştır.



“Kürt” kelimesinin; TV, radyo, gazete ve fimlerde uzun süre kullanımı yasaklanmıştır.



Ülkemizde, bu ve benzeri binlerce sansür girişimi olmuştur ama tarih sansüre ve sansürcülere pek insaflı davranmamış, her seferinde ağır bir mağlubiyete uğratmıştır.



Biz, senaryo yazarları için her insan değerlidir, her insanın yanından, her insanın gözünden hikayeleri özgürce anlatırız. Zaten aksi tutum apaçık ayrımcılıktır.



İnancı veya inançsızlığı nedeniyle karakterlerimiz arasında ayrım yapmayız. Herkesle empati kurup onları kendi bakış açılarından konuştururuz. Süryani karakterimiz olabilir ve o karakter sahnelerimizde inancının gereği neyse onu yerine getirir. Alevi'yse ilgili sahnede muharrem orucu tutar, Sünni'yse ramazan orucu. Karakterlerimiz arasında dinsel, mezhepsel ayrım yapmayız.



Türk olan veya olmayan her karakterin hikayesini ırk ayrımı yapmadan özgürce anlatmak isteriz.



Karakterimiz heteroseksüel veya eşcinsel olabilir. Bizler heteroseksüelin de eşcinselin de gözünden hayata bakma yetisine sahibiz. Toplumsal barışımızın oluşması adına herkesin de bu bakış açısına kavuşmasını gönülden dileriz.



Hayatta hangi karakterler varsa, eserlerimizde de onlar olacaktır. Hiçbirini dışlamayacağız. Gözlerimizi ve eserlerimizi gerçek hayata kapatmayacağız, kapattırılmasına izin vermeyeceğiz.



Erişkin olmayanları olumsuz etkileyecek içerikler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bakanlık bünyesinde, uzmanların denetiminde +6, +10, +13, +16, +18 yaş üzeri olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak seçme ve seçilme yeterliliğini kazanmış 18 yaş üzeri kişilerin neyi izleyip neyi izlemeyeceğine karışmak, o kişilerin varlığına yapılmış en büyük hakarettir.



Sansür; yapısı gereği düşünce özgürlüğünü engelleyen, her türlü etnik, dinsel, cinsel kimlikleri izole ederek bireyler arasındaki uzlaşma olanağını yok eden bir olgudur. Asla kabul edilemez.



Biz senaryo yazarları; inanıyoruz ki, kötü senaryoların doğuracağı sakıncalar sansür ile değil, iyi senaryolar ile giderilir. En kötü senaryo bile en iyi sansürden daha dürüsttür."

İMZACILAR

Alev Toprakoğlu Uzma

Ali Cabbar

Ali Can Yaraş

Ali Demir

Ali Demirel

Ali Dündar

Arzu Bıçakçı

Aslı Zengin

Atasay Koç

Atay Sözer

Atilla Ünsal

Ayhan Sonyürek

Ayşe Bengi

Ayşe Işıkmen

Ayşen Günsu Teker

Ayşenur Sıkı

Ayşin Akbulut

Banu Zengin Tak

Baran Güler

Baran Yıldırım

Barış Erdoğan

Barış Zorlu

Battal Gazi Karabulak

Berat Deniz Demirbilek

Berfu Ergenekon

Berrin Tekdemir

Binnur Karaevli

Birol Elginöz

Burak Acar

Burcu Över

Can Merdan Doğan

Cem Görgeç

Cenk Boğatur

Ceylan Güleç

Coşku Kılıç

Çağdaş Eroğlu

Damla Güçer

Defne Gürsoy

Deniz Aydenk

Deniz Dargi

Deniz Gürlek

Derem Çıray

Dilek İyigün

Doruk Erengül

Duygu Ertekin

Elif Özsüt

Emine Dursun

Emine Koçak

Emrah Dönmez

Emre Kavuk

Erdal Bektaş

Erdem Açıkgöz

Esma Barış

Evren Erdoğan

Eylem Canpolat

Eylül İdiman

Ezgi Özcan

Faruk Emre Özünlü

Fatih Solmaz

Fatoş Ünsal

Feraye Şahin

Feza Doğru

Fikret Bekler

Funda Alp

G. Meriç Özen

Gamze Arslan

Gani Müjde

Gaye Boralıoğlu

Gökay Özgüç

Gökhan Horzum

Gül Abus Semerci

Gül Gürsoy

Gülçin İçöz

Gülseren Aydın

Gülsüm Öz

Haci Orman

Hale Çalap

Hazan Toma

Hazar Kozice

Hilal Yıldız

Hülya Koper

Hülya Şahin

Hüseyin Kuzu

İbrahim Güler

İbrahim Sever

İlker Arslan

İlker Barış

İnan Güngören

İsmail Doruk

Kerim Ceylan

Korhan Günay

Kubilay Zerener

Kurtuluş Balekoğlu

Levent Cantek

Levent Kazak

Leyla Uslu Oter

M. Şükrü Üçpınar

Macit Koper

Melek Ordu

Melek Seven

Meriç Demiray

Mert Dikmen

Meryem Gültabak

Murat Özdemir

Müge Şeviker

Nalan Merter Savaş

Nazlı Sunlu Kaçan

Nejdet Erdem

Neslihan E. Schmidt

Neşe Cehiz

Nevin Cangür

Nihan Küçükural

Nil Güleç Ünsal

Nimet Erdem

Nur Araboğa Kıymaç

Nuriye Bilici

Okşan Tavaslıoğlu

Oya Yüce

Ömer Genç

Özge Efendioğlu

Özgür Ağaoğlu

Özgür Bakar

Özlem Elginöz

Özlem İnci Hekimoğlu

Özlem Yılmaz

Pelin Gülcan

Pınar Aksakallı

Pınar Bulut

Pınar Erkum

Pınar Ordu

Pınar Uysal

Ramazan Demirli

Raşit Çelikezer

Resul Ertaş

Sabahattin Çetin

Samed Aslan

Selçuk Akman

Selin Tunç

Selin Yaltaal

Sema Ali Erol

Sema Tensi

Serap Gazel

Sertaç Ergin

Sevgi Saygı

Sinan Yurdakul

Suna Tensi Çeken

Şafak Güçlü

Şahika Çakırca

Şebnem Çıtak

Talat Karagöz

Taylan Işıklar

Tufan Bora

Tuna Görgün

Tunus Tascı

Turgut Yasalar

Volkan Girgin

Volkan Sümbül

Yekta Torun

Yelda Açıkgöz

Yelda Arıtaş

Yelda Eroğlu

Yeşim Çıtak

Yıldız Bayazıt

Zehra Çelenk

Zeliha Doğan

Zeynep Çolakoğlu

Zeynep Küçükerciyes

Zeynep Şirin Yalgın

Zeynep Yılmaz