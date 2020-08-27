Sendikadan belediyeye tepki

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Sendika, çalışanların hak kaybına uğradığını belirtirken, belediye, feshin “Sayıştay denetiminden kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu” belirtti. Gaziemir Belediyesi ve TümYerel-Sen çalışanları, 1 Nisan 2019’da, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Bunun ardından sözleşme tek taraflı olarak belediyece feshedildi.

Duruma tepki gösteren TümYerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, “17 yıllık AKP iktidarının kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarına el uzatması ve kamu çalışanlarını itibarsızlaştırmaya çalışması yetmezmiş gibi, sosyal belediyecilikle bağdaşmayacak şekilde belediye yönetimi tarafından toplu iş sözleşmemiz tek taraflı feshedilmiş, üyelerimizin aylık 2 bin TL’ye yakın kayba uğramasına neden olunmuştur” dedi.

Güler, belediyenin fesih gerekçesi olarak Sayıştay’ın denetimlerini gösterdiğini belirterek, “Gaziemir Belediyesi’nde, tüm itirazlarımıza ve İzmir’de CHP’li belediyelerde aynı şartlarda sözleşmelerin yürürlükte bulunmasına rağmen toplusözleşmeden doğan haklarımızın mesnetsiz hukuki görüşler sebebi ile gasp edildiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Güler’in açıklamalarının sorulması üzerine belediye, Sayıştay Temyiz Genel Kurulu’nun 12 Haziran 2019 tarihinde aldığı karar ile sosyal denge ödemelerinin sınırlı tutulması gerektiğini, aksi halde belirlenen sınırı aşan ödemeleri yapan belediye başkanın idari ve mali açıdan sorumlu tutulacağını belirtti. Sayıştay kararını gerekçe göstererek memurları en fazla 1315 lira ile sınırlamak zorunda kaldıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları kaydetti: “Sayıştay Temyiz Genel Kurulu’nun aldığı karar hepimizi bağlıyor. Bu nedenle üzülerek toplusözleşme maddelerinde yazmasına karşın Sayıştay’ın kesin hüküm içeren kararını uygulamak zorunda kaldık. Meclis’ten geriye dönük ödemelerin de verilmesi yönünde yasa çıkmasını ben de istiyorum. Sendika yöneticilerimiz de memurlarımız da bunun farkında olmalı ki haklarını TBMM’de arıyorlar. Mücadelelerinde onların yanındayım.”