Sendikalardan G20’ye ikinci dalga uyarısı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Dünya, koronavirüste ikinci dalga korkusu yaşıyor. Yeni bir dalga ile dünyayı etkisi altına alan işsizlikte rekor rakamlara ulaşılacağını belirten uluslararası sendikalar, artan yoksulluğa karşı ülkelerin ortak çözüm aramasını istiyor.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Zirvesi 9-10 Eylül tarihinde Suudi Arabistan’da video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Konferans öncesi Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Sendikal İstişare Komitesi (TUAC), salgının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve çözüm önerilerini anlatan bir bildiri hazırladı.

Üye konfederasyonlardan Türkİş’e de gönderilen bildiri, genel başkan Ergün Atalay imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunuldu. Bildiride şu görüşlere yer verildi:

- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Monitor 2020’nin ilk çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin yüzde 5.4’ünün (155 milyon tam zamanlı işe eşdeğer) kaybedildiğini açıkladı. İkinci çeyrekte bu 400 milyona eşdeğer. Kayıt dışı ekonomideki 1.6 milyar işçi, sosyal korumaya erişimi olmayan yoksullukla karşı karşıya.

- Yıl sonundan önce büyük yeni enfeksiyon dalgaları olması durumunda işsizliğin yüzde 12.6’ya yükselmesi bekleniyor. Düşük gelirli işçiler, azınlık grupları, kadınlar ve gençler en çok etkilenenler. En çok etkilenen sektörler turizm, havacılık, otelcilik, yemek, sanat, eğlence, imalat ve perakende.

- Sonuç daha düşük gelir, artan eşitsizlikler ve tüm ekonomileri etkileyen artan yoksulluktur. G20 liderliğinin güven ve dayanıklılık oluşturan tutarlı ekonomik ve sosyal politikalar sağlaması gerekmektedir. Mali yardım sağlayan hükümetler kriz sona erene kadar destekleri sürdürmeye devam etmelidir.