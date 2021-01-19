Sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler Ankara yolunda
Çorum'da, sendikaya üye oldukları için Cumhurbaşkanlığı'nın 'işten çıkarma yasağı' kararnamesine rağmen işten atılan 90 işçi, seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru yola çıktılar. Meydanda açıklama yapan işçiler 'Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri', 'İsyan, grev, direniş' sloganlarıyla bir süre yürüdükten sonra Ankara’ya gitmek üzere araçlara bindiler.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde metal ve kimya sektöründe üretim yapan bir fabrikada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal- İş’e üye oldukları için 90 işçi, işten çıkarıldı. Fabrika önünde haftalardır eylem yapan işçiler, seslerinin duyurmak için Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidiyor.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Çorum meydanında işçilerle birlikte eylem yaptılar. İşçiler adına açıklama yapan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Serdaroğlu, "Bize şunu öğrettiler. 'Dizlerimizin üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir. Biz hiç kimsenin önünde eğilmeyen, eyvallah demeyen bir konfederasyonuz. Onun için de haklarımızı biliyoruz ve elde etmek için elimizden alınmasına karşı çıkmak için her türlü yol üzerinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bilinsin ki, biz karanlığa teslim olmayacağız. Aynı bugün gibi aydınlık bir güneşe ulaşacağız. Hepinizin yolu açık olsun" diye konuştu.
Ardından Çerkezoğlu, Serdaroğlu ve 90 işçi sloganlar eşliğinde bir süre yürüyüş yaptı. İşçiler daha sonra Ankara’ya gitmek üzere araçlara binerek hareket ettiler.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş