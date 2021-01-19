Sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler Ankara yolunda

Çorum'da, sendikaya üye oldukları için Cumhurbaşkanlığı'nın 'işten çıkarma yasağı' kararnamesine rağmen işten atılan 90 işçi, seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru yola çıktılar. Meydanda açıklama yapan işçiler 'Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri', 'İsyan, grev, direniş' sloganlarıyla bir süre yürüdükten sonra Ankara’ya gitmek üzere araçlara bindiler.

ANKA
19 Ocak 2021 Salı, 15:21
Sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler Ankara yolunda
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Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde metal ve kimya sektöründe üretim yapan bir fabrikada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal- İş’e üye oldukları için 90 işçi, işten çıkarıldı. Fabrika önünde haftalardır eylem yapan işçiler, seslerinin duyurmak için Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidiyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Çorum meydanında işçilerle birlikte eylem yaptılar. İşçiler adına açıklama yapan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Serdaroğlu, "Bize şunu öğrettiler. 'Dizlerimizin üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir. Biz hiç kimsenin önünde eğilmeyen, eyvallah demeyen bir konfederasyonuz. Onun için de haklarımızı biliyoruz ve elde etmek için elimizden alınmasına karşı çıkmak için her türlü yol üzerinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bilinsin ki, biz karanlığa teslim olmayacağız. Aynı bugün gibi aydınlık bir güneşe ulaşacağız. Hepinizin yolu açık olsun" diye konuştu. 

Ardından Çerkezoğlu, Serdaroğlu ve 90 işçi sloganlar eşliğinde bir süre yürüyüş yaptı. İşçiler daha sonra Ankara’ya gitmek üzere araçlara binerek hareket ettiler.


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