Sendikalı oldular yeni yıla işsiz girdiler

01 Ocak 2021 Cuma, 12:13

Çorum’da Ekmekçioğlulları Metal’de sendikal haklarını kullanarak Birleşik Metal- İş’e üye oldukları için işten atılan yaklaşık 90 işçi yeni yıla işsiz girdi. Sendikal haklarının tanınması için fabrika önündeki eylemlerinin 25’inci gününde olan işçiler, yılbaşına işsiz girdiklerini belirterek patrona şöyle seslendiler:

“İşverenler şunları bilsinler ki işçiler var olduğu sürece onlar da varlar. Ülkemizde duyarlı insanlar olduğunu biliyoruz. Bizim sesimizi ses olsunlar, sermayenin altında daha fazla ezilmesinler. Sendikaya üye olduğumuz için işten atıldık, yeni yıla mağdur durumda giriyoruz. Zenginler çok güzel kutlarken, biz işsiz olarak yılbaşını geçireceğiz. Ama yine de direnip, bu zaferi kazanacağız.”

İŞÇİLERİ 'AHLAKSIZ' İMASIYLA İŞTEN ÇIKARDI

Ekmekçioğlu Metal Fabrikası işçileri Birleşik Metal-İş Sendikası‘na üye olduktan sonra toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kazanmıştı. Ancak patron koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmalar yasak olduğu için 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki ‘ahlak ve iyi niyet’ hükmünü gerekçe göstererek, 90 işçiyi işten çıkarmıştı.

Tazminatsız işten çıkarılan işçiler, ne ücretsiz izin ödeneğinden ne de işsizlik maaşından faydalanabildi.

Fabrikanın patronu, fabrika önünde devam eden işçilerin eylemini engellemek için eylem çadırının önüne kimyevi madde taşıyan tankerlerin de bulunduğu kamyonları çekti.

PATRONUN İDDİASI, İŞÇİLER PANDEMİYİ 'KÖTÜYE' KULLANMIŞLAR

Patron yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs salgını döneminde işten çıkarma yasağının bazı çalışanlarda ciddi ölçüde performans düşüklüğü yarattığını savunarak, şunları iddia etmişti.

“İşten çıkarma kısıtlaması bir kısım mesai arkadaşımızda bunun sınırsız bir hak olduğu algısına sebebiyet vermiş ve üzülerek ifade etmeliyiz ki bunun kötüye kullanılması suretiyle durumdan faydalanıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan telkin ve iyileştirici eğitimlerinde sonuç vermemesi karşısında işletmenin verimliliğini etkileyen bir kısım mesai arkadaşımızın iş akitleri özlük haklarında herhangi bir kesinti yapılmaksızın ve iddia edildiği şekliyle yüz kızartıcı sebep mazeret gösterilmeksizin 7 Aralık 2020 tarihinde sonlandırılmıştır.”

Patronun bu iddiasına karşı Birleşik Metal- İş de yaptığı yazılı açıklamada şu yanıtı vermişti:

“Fesih yasağı nisan ayından bu yana devam etmektedir. Ekmekçioğlu işçileri nisan ayından bu yana iyi çalışıyordu, performansları yüksekti de şimdi mi bu yasağı suistimal ederek işyerinde işi savsaklamaya başladı? Aksine, işçiler sendikamıza üye olduktan sonra, işverenin tepki göstereceğini bildiği için çok daha dikkatli çalıştılar. Hatta pek çok durumda yaşadıkları olumsuzlukları dile getirirken bu süreçte sustular. Sorunların sendikayla çözülmesi için sabrettiler. Verimli ve özverili çalışmaya devam ettiler.”