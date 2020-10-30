Sene başında üretmeyip dolar alan kazandı. Üreten çiftçi ise zararda

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Bu yıl şekerpancarı üretiminde maliyetler en az yüzde 50 artarken, şekerpancarı alım fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 ile sınırlı kaldı.

Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü, bu yıl şekerpancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şekerpancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bu yıl üreticinin en az 390 TL fiyat açıklanmasını beklediğine dikkat çeken CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklanan taban fiyatının beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı.

‘ŞOK ETKİSİ YARATTI’

Gürer, bu yıl gübreden ilaca, tohumdan tarımsal sulamadan kaynaklanan enerjiye, işçilik ve diğer tüm üretim maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 50’den fazla arttığının altını çizdi. Geçen yıl 300 lira olan 16 polar şekerpancarında bu yılki artış oranının yüzde 11’de kalmasının üreticilerde şok etkisi yarattığını ifade eden Gürer, şöyle devam etti: “2019’da bir önceki yıl 235 lira olan 16 polar şekerpancarı alım fiyatına yüzde 27 civarında zam yapılarak 300 liraya çıkarılmıştı. Geçen yıl 1 Eylül’de açıklanan pancar alım fiyatı, bu yıl ekim ayının sonuna bırakıldı. Üstelik, mevcut sorunlarla, yani yüksek enflasyonla ve yüksek girdilerle baş etmeye çalışan çiftçi, bu yıl bir de pandemi sürecinde ek sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Buna rağmen açıklanan fiyat düşük. Pancar üreticileri yaklaşık 1 aydır, fiyat belirlenmeden şeker fabrikalarına ürün vermeye başlamıştı. Beklentilerinin çok altında açıklanan pancar fiyatı, üreticinin bu yıl büyük ölçüde zarar etmesine neden olacak. Üretici zarar ettiği için önümüzdeki yıl belki de pancar ekimi yapmayacak.”

ÜRETMEYEN KÂRLI

Sene başında 5.80 TL olan dolar kurunun bugün 8.30 TL’ye çıktığına işaret eden Gürer’in, şu hesabı dikkat çekti: “Ocak ayında 58 bin TL karşılığında 10 bin dolar alıp bir kenara koyan biri, hiç üretmeden bugün 25 bin TL kazanç elde etti. Ancak aynı parayı pancar üretimine harcayan çiftçi ise ne yazık ki zarara girdi.”

Öte yandan Gürer, pancar üreticisi sayısının 400 binlerden 100 binlerin altına gerilediğini anımsatarak şöyle konuştu: “Pancar ekim alanı daralmaya devam eder de çiftçi pancar ekiminden uzaklaşırsa, bu durum nişasta bazlı şurubun pazar payını artırır. Ne yazık ki insan sağlığına olumsuz etkisi tartışılan NBŞ pazara hâkim olur. Hem çiftçi hem ülke tarımı hem de insanımız ciddi zarar görür.”