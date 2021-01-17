Şener Özbayraklı sakatlandı
Galatasaray’da Beşiktaş derbisine 11’de başlayan Şener Özbayraklı 38. dakikada sakatlandı. Şener’in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.
Galatasaray’da Beşiktaş derbisine 11’de başlayan Şener Özbayraklı 38. dakikada sakatlandı. Şener’in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.
Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes’i oyuna aldı.
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