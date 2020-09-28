Şenes Erzik, Şenol Güneş ile bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şenes Erzik, federasyonun 4. Levent'teki binasında Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.
Şenes Erzik, ziyaretin ardından imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- İmralı’da yenen son yemek
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- O isme kötü haber!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Sınırda savaş hali
Video Haberler
- 5 öğrenci, telefondan derslerini izlemeye çalışıyor
- Beykoz'da komşuların sopalı kavgası kamerada
- Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Büyük korku ve panik yaşandı! Şişli'deki patlama anı
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- İmralı’da yenen son yemek
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- O isme kötü haber!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Sınırda savaş hali