Şenol Güneş, A Milli Takım'la 74. maçında
Deneyimli teknik adam, yarın oynanacak Azerbaycan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 74. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE 21. ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç
|30.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Letonya
|3-3
|27.03.2021
|Malaga
|Dünya Kupası Elemeleri
|Norveç
|3-0
|24.03.2021
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Hollanda
|4-2
|18.11.2020
|Budapeşte
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-2
|15.11.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|3-2
|11.11.2020
|İstanbul
|Özel
|Hırvatistan
|3-3
|14.10.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|2-2
|11.10.2020
|Moskova
|UEFA Uluslar Ligi
|Rusya
|1-1
|07.10.2020
|Köln
|Özel
|Almanya
|3-3
|06.09.2020
|Belgrad
|UEFA Uluslar Ligi
|Sırbistan
|0-0
|03.09.2020
|Sivas
|UEFA Uluslar Ligi
|Macaristan
|0-1
|17.11.2019
|Andorra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|2-0
|14.11.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|0-0
|14.10.2019
|Paris
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|1-1
|11.10.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|1-0
|10.19.2019
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|07.09.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Andorra
|1-0
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İzlanda
|1-2
|08.06.2019
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Fransa
|2-0
|02.06.2019
|Antalya
|Özel
|Özbekistan
|2-0
|30.05.2019
|Antalya
|Özel
|Yunanistan
|2-1
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Moldova
|4-0
|22.03.2019
|İşkodra
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Arnavutluk
|2-0
|18.02.2004
|Adana
|Özel
|Danimarka
|0-1
|19.11.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|2-2
|15.11.2003
|Riga
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Letonya
|0-1
|11.10.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-0
|09.09.2003
|Dublin
|Özel
|İrlanda Cumhuriyeti
|2-2
|06.09.2003
|Vaduz
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|3-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|Moldova
|2-0
|28.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kolombiya
|2-1
|26.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Fransa
|2-3
|23.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Brezilya
|2-2
|21.06.2003
|Paris
|FIFA Konfederasyon Kupası
|Kamerun
|0-1
|19.06.2003
|St.Etienne
|FIFA Konfederasyon Kupası
|ABD
|2-1
|11.06.2003
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-2
|07.06.2003
|Bratislava
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|30.04.2003
|Teplice
|Özel
|Çekya
|0-4
|02.04.2003
|Sunderland
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|İngiltere
|0-2
|12.02.2003
|İzmir
|Özel
|Ukrayna
|0-0
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|İtalya
|1-1
|16.10.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Liechtenstein
|5-0
|12.10.2002
|Üsküp
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|07.09.2002
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|Slovakya
|3-0
|21.08.2002
|Trabzon
|Özel
|Gürcistan
|3-0
|29.06.2002
|Daegu
|Dünya Kupası Finalleri
|Güney Kore
|3-2
|26.06.2002
|Saitama
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|0-1
|22.06.2002
|Osaka
|Dünya Kupası Finalleri
|Senegal
|1-0
|18.06.2002
|Miyagi
|Dünya Kupası Finalleri
|Japonya
|1-0
|13.06.2002
|Seul
|Dünya Kupası Finalleri
|Çin
|3-0
|09.06.2002
|Incheon
|Dünya Kupası Finalleri
|Kosta Rika
|1-1
|03.06.2002
|Ulsan
|Dünya Kupası Finalleri
|Brezilya
|1-2
|23.05.2002
|Hong Kong
|Özel
|Güney Afrika
|0-2
|17.04.2002
|Kerkrade
|Özel
|Şili
|2-0
|26.03.2002
|Bochum
|Özel
|Güney Kore
|0-0
|12.02.2002
|Breda
|Özel
|Ekvador
|0-1
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|5-0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|Avusturya
|1-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|3-0
|05.09.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-2
|01.09.2001
|Bratislava
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-0
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|Norveç
|1-1
|06.06.2001
|Bursa
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|3-3
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|3-0
|25.04.2001
|Gaziantep
|Özel
|Arnavutluk
|0-2
|28.03.2001
|Üsküp
|Dünya Kupası Elemeleri
|Kuzey Makedonya
|2-1
|24.03.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Slovakya
|1-1
|28.02.2001
|Amsterdam
|Özel
|Hollanda
|0-0
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|Fransa
|0-4
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Kupası Elemeleri
|Azerbaycan
|1-0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupası Elemeleri
|İsveç
|1-1
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|Moldova
|2-0
|16.08.2000
|Saraybosna
|Özel
|Bosna Hersek
|0-2
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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