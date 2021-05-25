A Milli Takım'da Euro 2020 hazırlıkları devam ediyor
Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da 5 oyuncu daha kampa katıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.
Milliler, kamptaki 7'nci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un olduğu kırmızı takım kazandı. Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.
A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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