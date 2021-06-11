Şenol Güneş, Euro 2020’de akılda kalmak ve favoriler arasına girmek istediklerini söyledi

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Tecrübeli hoca, “Biz buraya favori olarak gelmedik ama onların arasında olmak temennimiz. İnşallah finali de İtalya ile oynarız. 2002’de de Brezilya ile başlamıştık. İlk maçta yenildik ama daha sonra yarı finalde karşılaştık. Herkes gibi biz de kazanmak için geldik. Sözün bittiği yerdeyiz. Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın (bugün) başlayacağız. Güzel bir açılış olsun. Dostluk için de geçsin. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak” dedi.

‘İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ’

Güneş, Euro 2020’nin açılış maçını oynamanın kendileri için büyük mutluluk ve gurur olduğunun altını çizip, “Benim için de oyuncular için de Türkiye için de önemi var turnuvanın. Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceği, görebileceği, etki yapabileceği bir müsabaka olacak. Herkes için önemli bir adım” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, “Tüm oyuncularımız; heyecanlı, coşkulu şekilde hazırlar” derken, “Benim beklentim oyuncularımın takım halinde üst seviyede oynamaları. Önce takım oyunu. Dikkatli olmak zorundayız. Kendi özelliklerimizi göstermemiz sonucu bize çevirebilir. Buraya kolay gelmedik. Büyük şansı kaçırmak istemiyorum. Turnuvanın ilk ve son maçları önemlidir. Akılda kalır. Akılda kalmak istiyoruz. Son maçta da olmak isteriz. Olmasak bile futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de yarış devam edecek. Kazanırsak dengelerin değişeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

‘YARIN KURMADAN BAŞARI GELMEZ’

Güneş, “Daha önce yapmadığımızı yapmak gerekiyor. Daha fazla üreten olmalıyız. Biz tarihi çok seviyoruz. Tarihten tabii ki bahsedeceğiz. Yarın kurmadan başarı yakalayamayız. Burada şampiyon olsak da aynı şeyi söyleyeceğim. Yapacaklarımız ayrı, bugün yaptığımız ayrı bir konu. Bu takım 5-10 sene beraber oynayacak. Buraya yeni oyuncular katmak istiyoruz. Üreten, yarışan bir ülke olduğumuz zaman başarı kendiliğinden gelecektir” diye konuştu.