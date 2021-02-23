Şenol Güneş: Hedefimiz dünya kupası

23 Şubat 2021 Salı, 16:09

A Milli Takım Teknik Direktörü şenol Güneş, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Birincisini yaptık, şimdi sırada Dünya Kupası var." dedi.

"TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAYINCA TADI TUZU OLMUYOR"

"Tribünlerde seyirci olmayınca işin tadı, tuzu yok. Sadece bizde değil tüm dünyada böyle. Futbol insanların nefes alma alanıdır. Böyle dönemlerde onları izleyerek günlerini daha hoş hale getirmeye çalışıyorlar. İnşallah en kısa dönemde pandemi biter ve daha güzel maçlar izleriz."

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardık. Arkasından Uluslar Ligi'nde kötü bir dönem geçirdik. Lider olacakken sonuncu olduk. Son 3 ayda beklediğimizin altında sonuçlar aldık. Mart ayında başlayacak maçları heyecanla bekliyoruz. Mart'ta oynayacağımız 3 önemli milli maçımız var. Şimdi o maçlara hazırlanıyoruz. Biz ülkedeki futbolun en tepesindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek görevimiz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Birincisini yaptık, şimdi sırada Dünya Kupası var."

"HOLLANDA MAÇINI ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAĞIZ"

"Türk futbolu geçmiş yıllara göre daha iyi durumda. İmkanlara göre hatalarımız var ama birçok alanda daha iyi durumdayız. Yeterli mi? Değil. O yüzden bu şampiyona önemli. Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi göstereceğiz ama daha da önemlisi Dünya Kupası'na katılmak. Zorlukları biliyoruz. Grubumuzda FIFA sıralamasında 14. sırada olan Hollanda ve 44. olan Norveç var. İkisi de yükselen değer. Hollanda maçını 24 Mart'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. İkinci maç olan Norveç maçının nerede oynanacağı henüz belli değil. İki maçtan 6 puan alırsak çok güzel olur ama 4 puan alırsak da iyi olacağını düşünüyorum. Tüm rakiplerimizin analizlerini yaptık. Kendi takımımıza da bakacağız."

"ARAMIZA YENİ OYUNCULAR GELEBİLİR"

"Kadromuz aşağı yukarı belli. Oynayan oyuncularımızın büyük bölümü yine olacak. Son durumlarını takip ediyoruz. Hedeflerimizi anlattık, analizlerimizi onlara bildirdik. Oyuncularımızın kendilerini daha iyi hazırlayabilmeleri için önceden derslerine iyi çalışmaları gerekiyor. Rakipleri iyi tanıyarak, son durumlarına göre analizlerimizi tamamlayarak maçlara çıkacağız. Aramıza yeni katılacak oyuncular da olacak. Gelecek olan oyuncunun, mevcut oyuncuyu geçmesi gerekiyor. İhtiyaç olduğu zaman zaten yeni isimler alınıyor. Kaleci olarak Mert var, Uğurcan, Altay, Berke var. Oyuncularımız var. Mevcutta iyi olan oyuncuların dalgalanmaları olabilir. Uzun süre formsuzlukları devam ederse elbette yer değiştirme olabilir."

"CENK TOSUN GİDERKEN ÜZÜLMÜŞTÜM"

"Cenk giderken üzülmüştüm. Oynuyordu. Gidip oynayamadığında daha çok üzüldüm. Büyük paraya gitti, sakatlıklar oldu. O şanssızlığı oldu. Türkiye'ye gelmesi onun da motivasyonunu artırır diye düşünüyorum, oynaması önemli. Ozan, Liverpool'a gitti. Çok iyi bir transfer. Orada da iyi, kötü maçları olacak. Yavaş yavaş öğrenecek, kendini geliştirecek. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösterdi, ligde biraz sıkıntı yaşadı. Bunlar olacak. Bu Yusuf, Hakan, Burak için de geçerli."

"ULUSLARARASI ALANDA BAŞARILI OLMAK İÇİN ÜRETİM ŞART"

"Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin Zico dönemi Şampiyonlar Ligi performansı, benim zamanımda Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar. O gruptaki Lyon, Leipzig ve Porto hala devam ediyorlar ve bütçeleri artıda. Bizimkiler öyle değil. Uluslararası alanda başarılı olmamız için üretim yapmamız gerekiyor. Yarışırken üretimi unutuyoruz. Ben de bir kulüpte hoca olsam, yerli-yabancı bakmam. En iyi 11'i çıkarırım. Ama siz öyle bir sistem kuracaksınız ki, takımdaki genç oyuncu formayı kapacak."