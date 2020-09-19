Şenol Güneş tribünde

19 Eylül 2020 Cumartesi, 19:34

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de mücadeleyi takip eden isimler arasındaydı. Milli takımın 7 Ekim’de deplasmanda Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve 11 Ekim’de yine deplasmanda Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde aday kadroyu hazırlayan Şenol Güneş, Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi.

MONTERO İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçının kadrosuna yer buldu. Geçtiğimiz hafta işlemleri yetişmediği gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilemeyen İspanyol savunmacı, resmi bir karşılaşmada ilk kez kadroya dahil edildi.

Beşiktaş’ta Antalyaspor mücadelesine ilk 11’de başlayan Dorukhan Toköz, 11 ay 13 gün sonra ilk 11’de forma şansı buldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 7’nci haftasında Alanyaspor ile iç sahada oynanan lig maçında 11’de başlayan Dorukhan, bu mücadelede sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Dorukhan Toköz, 349 gün sonra yine bir iç saha mücadelesinde ilk 11’deki yerini aldı.

