<p>İspanya'nın AS Gazetesi bu sezon transfer yapan en iyi 11'de milli futbolcu Burak Yılmaz'a da yer verdi. İşte o 11:</p>
1

İspanya'nın AS Gazetesi bu sezon transfer yapan en iyi 11'de milli futbolcu Burak Yılmaz'a da yer verdi. İşte o 11:

<p><strong>&nbsp;EDOUARD MENDY</strong></p><p><strong>CHELSEA&nbsp;</strong></p>
2

 EDOUARD MENDY

CHELSEA 

<p><strong>ACHRAF HAKIMI</strong></p><p><strong>INTER</strong></p>
3

ACHRAF HAKIMI

INTER

<p><strong>RUBEN DIAS</strong></p><p><strong>MANCHESTER CITY</strong></p>
4

RUBEN DIAS

MANCHESTER CITY

<p><strong>WESLEY FOFANA</strong></p><p><strong>LEİCESTER CİTY</strong></p>
5

WESLEY FOFANA

LEİCESTER CİTY

<p><strong>PIERRE EMILE</strong></p><p><strong>TOTTENHAM</strong></p>
6

PIERRE EMILE

TOTTENHAM

<p><strong>PEDRI</strong></p><p><strong>BARCELONA</strong></p>
7

PEDRI

BARCELONA

<p><strong>BELLINGAM</strong></p><p><strong>BORUSSİA DORTMUND</strong></p>
8

BELLINGAM

BORUSSİA DORTMUND

<p><strong>ANDRE SILVA</strong></p><p><strong>FRANKFURT</strong></p>
9

ANDRE SILVA

FRANKFURT

<p><strong>DIOGO JOTA</strong></p><p><strong>LIVERPOOL</strong></p>
10

DIOGO JOTA

LIVERPOOL

<p><strong>LUIS SUAREZ</strong></p><p><strong>ATLETİCO MADRİD</strong></p>
11

LUIS SUAREZ

ATLETİCO MADRİD

<p><strong>BURAK YILMAZ</strong></p><p><strong>LILLE</strong></p>
12

BURAK YILMAZ

LILLE

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