Milli Takım'da Şenol Güneş'ten EURO 2020 açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:31

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Yoğun bir lig geçirdi oyuncular. Başarılı ve başarısız olan takımlarından gelen oyuncuları kampın ilk döneminde sıfırlayıp, yenileyip yeniden güçlendirmeye çalışacağız. Oyuncularımız da bunu biliyorlar. Gelecek hafta takım tammalanınca taktik idmanlar başlayacak. İki de hazırlık maçı yapacağız. Oyuncuların mümkünse tamamını oynatabileceğimiz maçlar olacak. 1 Haziran'da da 26 kişilik kadroyu açıklayacağız. 2 Haziran'da da buradan Almanya'ya gideceğiz. Orada 8-9 gün kaldıktan sona Roma'ya gidip ilk maçımıza çıkacağız. Sonra da Galler ve İsviçre ile oynayıp gruptaki durumumuzu göreceğiz."

"Çoğu zaman akşamları idman yapıyoruz. Sabahları ufak özel çalışmalarımız oluyor. Şu anda oyuncuların fiziki yenilenmeleri üzerinde çalışıyoruz. Ne bekliyoruz, ne durumdayız, ne yapabiliriz. Bunları çalışıyoruz. Rakipleri çalışıyoruz. Planlarımızı yapıp inşallah ülkemizin beklediği iyi sonuçlarla ayrılırız."

"Pazartesi günü bütün oyuncularımızı bekliyoruz. Hukuki durumları olabilir. Oynamayan oyuncuları gönderebilirler. Cengiz bizimle beraber mesela oynamadığı için. Okay'ın takımı düştü ama onu yollamadılar mesela, bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de. Pazartesi günü tam olarak toplanmayı umuyoruz. Günlerimiz dolu olacak. Medya çalışmalarımız olacak. Ayrı kalacak oyuncumuzun olacağını düşünmüyorum."

"Cengiz Ünder'in fiziksel sorunu yok. İştahlı şekilde çalışıyor ama oynamamanın verdiği eksiklik var. Hazırlık maçlarında bunu gidermesini umuyoruz. Maç performansı ne durumda bunu bilmiyoruz ama yetenekli bir oyuncu. Geçmişini biliyoruz ama maç performansını görmemiz lazım. Yaptığımız çalışmalara iyi cevaplar veriyor. Hedefimizi iyi biliyor. 2-3 kamp bizimle olmadı, ayrı kaldık. Takımlarında oynamayan oyuncuları ayrı olarak hazırlayacağız."

İRFAN CAN TURNUVAYA YETİŞEBİLECEK Mİ?

"İrfan Can şu anda bireysel olarak çalışıyor. Fizik antrenmanları yapıyor. Bizimle birlikte çalışmıyor ama 3-4 gün içinde takıma katılacaktır."

"Pandemi hazırlık maçlarımızı da etkiledi. Belçika vardı olmadı, Kuzey İrlanda vardı Almanya ile o da olmadı. Kuzey İrlanda pandemi sebebiyle gelmek istemedi. Arnavutluk ile konuştuk onlar da Galler ile görüşüyordu. Son anda anlaştılar ayın 31'i için. Biz de Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Şartlara göre değişiklik olabiliyor."

'MAHMUT TEKDEMİR İYİ DURUMDA'

"Mahmut'un sakatlığı vardı ama iyi durumda şu anda. Onun performansına bakacağız. Cengiz'e bakacağız. Dorukhan oynamadı ona bakacağız. Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Kerem... Elimizdeki oyunculara bakacağız. Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama mevkilerindeki oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir. Sol bekte Umur ve Rıdvan var elimizde. Oraya bir şey düşünmemiz gerekecek. Elimizde iyi bir 11 var zaten. Zorlanırız ama ikinci 11'i de çıkarabiliriz. En iyi kararı vermeye çalışacağız."

"BURAK YILMAZ ÖNCELİKLİ TERCİHİMİZ'

"Burak Yılmaz bizim için öncelikli golcü. Cenk yok orada. O az oynadı ama çok atmıştı. Burak'ın da olmadığı zaman olmuştu. Onun yanında Kenan var, Enes var. Tek santfor oynattığımız zaman Hakan var, Yusuf var daha önce gördüğümüz. Yeni gelen oyunculardan Halil var. Genç, yetenekli, ileride iyi işler yapacaktır. Kerem var. Ligler ayrı, milli takım ayrı. Kenan kendi takımında çok iyi olmadı ama bizde faydalı. Elimizdeki kadroyu grup aşamasında kullandık, iyi işler yaptık. Kenan da iyi iş yaptı. Enes de iyiydi. Kullanabileceğimiz oyuncuları aldık. Kenan ve Enes santrfor olarak kullanılabilir. Bunlar kenarda da oynar. Halil de oynar santrfor. Kerem de kullanılabilir. Bir de Yusuf ve Hakan gibi gol atabilecek oyuncularımız var."