Şentop, "10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim" sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim" sorusuna yanıt verdi. Şentop, "Bunu açıklayacak olan ben değilim. Muhatap değilim" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker'in bir siyasetçiye "her ay 10 bin dolar gönderdiği" iddiası tartışılmaya devam ediyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bunu açıklayacak olan ben değilim. Muhatap değilim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Meclis Başkanı açıklasın" sözlerine yanıt veren Şentop, "CHP liderinin ithamı ağırdı, hak ettiği cevabı verdim" ifadelerini kullandı.
Şentop, "Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup konuşmasındaki sözlerine sert yanıt vermişti. Şentop, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri değil, iftira olduğunu söylemişti.
Kılıçdaroğlu, Şentop’un bu ismi açıklamasını isteyerek “Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz” ifadelerini kullanmıştı.
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