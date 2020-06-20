Şentop, TBMM Başkanlığı’na yeniden aday
AKP İzmir Milletvekili ve partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım’ın “yeniden TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını” açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un adaylığı kesinleşti.
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP’nin Şentop’u aday göstereceğini açıkladı. TBMM’de, belirlenen takvime göre en geç 12 Temmuz’da yeni TBMM Başkanı seçilecek. Koltuk için AKP’de, 30 Haziran’da bir temayyül yoklaması yapılması öngörülüyordu.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Yıldırım AKP kulislerinde “Şentop’un adının öne çıkması” nedeniyle, yeniden aday olmak istemedi. AKP’de, “Yıldırım’ın, yeniden TBMM Başkanlığı için parti içinde istediği desteği bulamadığı” konuşuluyor.
BAHÇELİ’YE ZİYARET
Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından “adaylığı kesinleşen” Şentop, dün sürpriz şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Şentop’un Bahçeli’den “TBMM Başkanlığı seçimleri” için destek isteyerek “Cumhur İttifakı olarak bir olalım” dediği belirtildi.
Bahçeli’nin de “Cumhur İttifakı’nın daha önce olduğu gibi TBMM Başkanlığı seçimlerinde ittifak ruhuna uygun hareket edeceğini” ifade ettiği kaydedildi.
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