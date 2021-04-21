Şenyaşar ailesinden çağrı: Zulme karşı tek ses olalım

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:35

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önündeki 'adalet' nöbeti 44’üncü gününde de devam ediyor.

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Şenyaşar ailesi, önceki gün kendilerine destek ziyaretinde bulunan Mardin Şahmaran Kadın Platformu’na teşekkür ederek, çapıcı şu ifadeleri kullandı:

Zulme karşı sessiz ve tarafsız kalmakta zulmün yanında yer almak anlamına geliyor. Gelin zulme ve adaletsizliğe karşı tek ses olalım.