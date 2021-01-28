Şerafettin Atalay mezarı başında anıldı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu 1. Yedek Üyesi ve Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay, mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine ailesi, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Atalay’ın yakınları ve arkadaşları katıldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu 1. Yedek Üyesi ve Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay, 27 Ocak 1971’de Amasya’da evinin önünde katledilişinin 50’nci yıldönümü nedeniyle Memüdede Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.
Ailesi adına konuşan Şerafettin Atalay’ın ismini taşıyan yeğeni avukat Şerafettin Can Atalay, “Bugün yaptığımız yarım asır ötesinden gelen anmanın yalnızca bir anma değil, bir sorumluluk. Bu ülkenin iyiliği için mücadele edenlere karşı bir sorumluluk, onların uğradığı zulme karşı ses yükseltmek için bir sorumluluk, ülkemizin aynı dertleri, sıkıntıları yaşamaması için bir sorumluluk, ülkemizin iyiliği için çabalarımızı devam etmek için bir sorumluluk. Bizler Şerafettin Atalay’ın 50 yıl önceki düşünceleri ne ise aynı konumdayız. Aynen ülkemizde eşit ve özgür olması için bir davanın takipçileriyiz” dedi.
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