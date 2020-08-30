Serbest düşüş sporcusundan 'Zafer' atlayışı
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan, wingsuit base jump atlayışı yapan Cengiz Koçak, 20 saniye boyunca havada süzüldü.
Önde gelen profesyonel base Jump (serbest düşüş) sporcusu Cengiz Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir atlayış gerçekleştirdi.
Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 540 metre yüksekliğindeki uçurumdan, wingsuit base jump atlayışı yapan Cengiz Koçak, 20 saniye boyunca havada adeta bir kuş gibi süzüldü.
Atlayışı boyunca 205 kilometre hıza ulaşan Koçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, emanetin yetiştirdiğin cesur yüreklerde" ifadeleriyle kutladı.
Video Haberler
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki
- TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
- İki aile sokakta birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
- Otomobil yatak odasına daldı! 2 yaralı
- ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- 30 Ağustos’ta Atatürk yasağı
- Doktora gitti, beyninden çıkan şoke etti!
- Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar
- İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
- Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki