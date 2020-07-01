Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:10

Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6920 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6940 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu.