Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, Avro 7,7160 liradan güne başladı.

AA
02 Temmuz 2020 Perşembe, 09:10
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Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.


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