Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8820 liradan, Avro 7,7800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8800 liradan alınan dolar, 6,8820 liradan satılıyor. 7,7780 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,7800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8840 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,7675 lira olmuştu.
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