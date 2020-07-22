Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8370 liradan, Avro 7,8920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.
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