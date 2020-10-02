Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan, Avro 9,1100 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 09:18
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Serbest piyasada 7,7700 liradan alınan dolar, 7,7710 liradan satılıyor. 9,1090 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1100 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1160 lira olmuştu.


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