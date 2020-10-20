Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8940 liradan, avro 9,2980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8920 liradan alınan dolar, 7,8940 liradan satılıyor. 9,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2930 lira olmuştu.
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