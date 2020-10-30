Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3150 liradan, avro 9,7190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3130 liradan alınan dolar, 8,3150 liradan satılıyor. 9,7170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7190 lira olarak belirlendi.
Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6810 lira olmuştu.
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